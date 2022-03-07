櫃買中心7日表示，近期烏俄衝突局勢持續緊張，國際股市及櫃買市場表現普遍大幅震盪，櫃買中心呼籲，國際情勢緊張造成股市震盪，多為短期影響，投資人應回歸基本面業績表現作為中長期投資判斷。

櫃買中心表示，依據上櫃公司申報110年第3季財務報告以及111年1月營收資料，顯示全體上櫃公司基本面仍佳，且維持成長趨勢；依據主計處最近公布之今年經濟成長率預測值達4.42％，較前次預估值，上修0.27個百分點，亦顯示台灣經濟仍處於穩定成長階段。

櫃買中心提醒，投資人在國際局勢動盪期間，切勿過度恐慌，且時序進入3月，上櫃公司將陸續公告110年度財務報告及股利配發情形，亦將於3月10日前於公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index）公告2月份營收資料，投資人可關注基本面表現佳、殖利率高之個股，理性分析、審慎評估投資策略。