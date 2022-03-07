民眾黨立委高虹安是否參選新竹市長備受關注，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲7日表示，選舉還是有世俗的一面，要完全空降不容易，選舉下來要很多錢，柯話峰一轉說，人家說他是綠營出身，當年辛辛苦苦推翻國民黨，但不應該換來這樣的民進黨，比國民黨還糟糕。

柯文哲今接受Yahoo TV節目專訪指出，選舉還是有世俗的一面，要完全空降不容易，依他個人選舉過程，不掛看板、募款經驗是別人沒辦法複製，在南部不掛看板，選民會質疑參選誠意，候選人期望黨主席幫忙募款，但他自己選都沒募款還幫你募款，選舉下來付小編還是要很多錢，純素人要出頭實在是太難，我們可以推候選人，但保證不會當選。

他表示，國家之力量在於國民全體，什麼樣的國民就選出什麼樣的總統，我們只會放任媒體一言堂，民進黨不要臉的地方就在這裡，黨政軍退出媒體不是你們主張的嗎？結果大言不慚幹這種事，都不會不好意思。

柯文哲說，人家說他是綠營出身，當年辛辛苦苦推翻國民黨，但不應該換來這樣的民進黨，比國民黨還糟糕。