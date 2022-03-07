女星郁方20歲時被星探挖掘住入行，演出《天涯共此時》走紅，曾赴香港影壇發展一段時間，返台後同時在戲劇圈及綜藝圈發展，表現相當討喜，深受粉絲喜愛，郁方在2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，多年來家庭生活美滿，不料2年前富尪被拍到深夜喝醉放飛自我，身旁還有熟女攙扶相陪，昨天(3/6)郁方在臉書貼出週刊拍到的照片，同場公開該熟女的正面無碼照，突如其來的舉動引發熱議。

郁方在演藝圈發展有成後，結識「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，兩人於2006年結為連理，婚後郁方給富尪添了2子1女，她也多將心力放在照顧家庭跟孩子上，不時透過社群分享生活點滴，可以看出夫妻倆結婚16年感情仍甜蜜，一家人關係緊密，幸福生活羨煞眾人。

郁方公開媒體拍到的熟女正面照及身份，其實是好友Demi，且對方因為被稱為熟女，發憤甩肉7公斤。(取材自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書)

不料兩年前郁方南下拍戲期間，老公陳昱羲被拍到在台北開心聚會，深夜喝醉還摟熟女，引發熱議，事隔多時，昨天郁方突然在臉書貼出當時狗仔拍的爭議照片，同時公開熟女的正面清晰照片及身份，其實這名女性是他們的朋友Demi，透露先前媒體拍到Demi跟陳昱羲吃飯，但其實當時她的老公也在旁邊，間接澄清指是誤會一場。

如今Demi請方代為感謝該媒體，理由是她在報導中被稱為熟女，「Demi從此以後下定決心，目前已經減了7公斤，希望下次可以稱呼她為美少女喔」，照片中郁方與Demi相約吃迴轉壽司，還開心合照，足見兩人真的是相熟的朋友。

而「熟女」美麗的正面照曝光後，引發眾人回想，楊千霈不禁留言：「要謝謝媒體的激勵了」，郁方也笑稱：「真的好用耶！哈哈哈」，網友笑稱真相實在勵志，「我也想減肥，妳可以請媒體拍我們見面嗎？」、「這是一個下定決心減肥的好契機，下次再拍，標題應該就會換『妙齡女子』」、「真的變成美少女了，感謝媒體激勵」，但也有網友覺得Demi在新聞照片中勾著陳昱羲，感覺微妙，郁方也親自解釋：「錯位攝影啦，現場很多人，都是平常感情很好的朋友」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！