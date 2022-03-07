萬巒鄉公所媒合農業及畜牧業，透過將沼渣裝袋分送作為農友肥分，同時解決畜牧廢棄物問題。（林和生攝）

考量鄉內畜牧廢棄物影響環境甚鉅，萬巒鄉長林國順突發奇想，將厭氧發酵後的沼渣集結裝袋，透過媒合並主動分送農友及園藝業者，作為農地肥分，一舉解決環境問題，將垃圾搖身一變成黃金。

萬巒鄉公所統計，鄉內200頭以下豬隻畜牧場共13家，另超過200頭以上業者有21處，每年製造的豬隻排泄物非常可觀，林國順透露，曾在其他鄉鎮看到業者恣意排放，造成下游河川、流域成了死水一灘，因此想趁著情況還不嚴重時尋找解方。

於是鄉公所1年前嘗試與屏東科技大學及藍色東港溪保育協會合作，組成農事訪查團隊，除到每處畜牧場說明減廢、減碳方式外，也媒合附近農園，就近利用沼渣、沼液作為肥料，解決豬隻廢棄物問題。

林國順坦言，一開始農民擔心豬隻排泄物有臭味，更質疑是否有重金屬殘留，公所便透過輔導員載來沼渣直接釋疑，畜牧業者更直接將物品送驗，證實沒有殘留問題，才讓農民鬆口、願意來合作。

今年初便由畜牧業者將過程中生產的糞尿、廢水，透過厭氧發酵及曝氣處理，並將沼渣、沼液分離後堆置，後續由萬巒鄉公所雇工裝袋，協助配送到媒合農友園區，或放在公部門管轄道路植栽，作為植物養分，估計每季能消耗2000袋、約2至4萬公斤沼渣。

至於沼液部分，林國順說，過去曾嘗試以配管、加壓，協助灌溉鄰近果園，但這種方式只能就近澆灌；一旦距離拉長，就必須靠槽車運輸，此舉成本太高，光靠鄉公所恐怕無力負擔，只能申請補助。

不過他也想到「中繼站」概念，就是把沼液集中分配，以定點服務附近園區，目前還在尋覓適合地點，以及願意配合農民。

林國順強調，沼渣、沼液循環利用，可以降低畜牧業廢水處理成本，也能為環境保護盡一分心力，希望萬巒鄉從此成為全台示範點，讓環境與產業皆能永續經營。