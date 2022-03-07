雄獅(2731)集團以自創品牌「gonna共樂遊」跨足餐飲事業，迄今已開出4家店。看好台北車站交通便捷、擁有許多百貨客及往來旅客人潮，此次宣布進駐Q square京站時尚廣場1樓開設全新門市，即日起正式開幕迎賓，並預計下半年將進軍竹北，持續拓展營運版圖。

雄獅2017年投資餐飲事業「欣食旅」推出自創品牌「gonna共樂遊」，陸續於雄獅內湖總部、仁愛圓環、南港中信園區開出3家「gonna EAT」。因應疫後外送外帶市場商機，2020年10月中進駐台北忠孝SOGO百貨B1美食街、開出新店型「gonna EXPRESS」。

有別於街邊的仁愛概念店及融入商辦住宅的內湖、南港店，「gonna共樂遊」此次插旗台北市西區、進駐京站時尚廣場開出品牌第5家、第4家「gonna EAT」據點，主要看準鄰近雙鐵、捷運站，步行路程不用5分鐘，樓上還有轉運站及百貨等周邊商圈的高集客力等優勢。

「gonna EAT」京站店主要鎖定女性、上班族和健身族等客群，以半通透的開放式廚房空間規畫呈現時尚感及餐飲衛生。內外共有65個座位席，透過沙發卡座、單人高腳桌與一般聚餐座位的不同搭配，為來店用餐的客人營造放鬆且靈活彈性的座位組合。

「gonna EAT」京站店將提前自上午9點起供應早午餐，全時段供應沙拉、穀物碗、義大利麵、漢堡帕里尼與各式嘴饞點心，以及鮮榨果汁和咖啡等，滿足所有來店顧客需求。同時也與外送平台Uber Eats合作，為周邊鄰近區域民眾提供3公里內滿800元免運外送服務。

此外，欣食旅看好除北市外，看好新竹竹北商圈鄰近科學園區、且消費區域集中特性，預計下半年將版圖拓展到竹北、開出品牌第6家、全台第5家「gonna EAT」門市，讓更多民眾體驗「gonna共樂遊」異國風味的健康美食之旅。