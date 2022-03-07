受國際油價飆至近14年來新高，亞洲股市今（7日）都受到衝擊，台股收盤重挫超過550點，盤中一度殺逾600點，權值股台積電慘跌19元收在576元，外資狂賣822億則創史上第二高。台積電股價一舉殺破今年新低，反倒吸引不少散戶搶進場，台積電及ETF元大台灣50（0050）盤中零股交易都爆出歷史天量，台積電出現1056萬股巨量，0050也有破紀錄的538.7萬股歷史天量。

三大法人合計賣超 864.21 億，其中外資狂殺822億，創下單日賣超歷史次高紀錄，外資史上最多單日賣超則是去年2月26日的944.1億。觀察三大法人資金變動狀況，投信買超 76.26 億為連24買，自營商賣超 118.08億。

由於台積電近期疲弱，今再殺破580元重要支撐，吸引台股散戶進場搶買，持有台積電比重近47%的ETF 0050零股交易也跟著暴衝，不僅半小時累積百萬股巨量，開盤後一小時接近10點更衝破200萬股，10點30分再累積近280萬股，相當於每半小時就多出約百萬零股的成交量，最終0050單日爆出538.7萬股巨量，熱度相當驚人。

此外，台積電零股也獲得不少投資人青睞，全天出現1056萬股的歷史天量，顯示台積電近期股價走勢雖相當低迷，但台股投資人仍對有信心，而除了0050之外，盤中零股破百萬股的ETF，包括國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）交易量能為163.5萬股及142.3萬股。

外資今賣超台股822億，為史上次高，僅次於去年2月26日的944.1億，歷史外資單日賣超金額第三至五名分別是，2007年7月27日的623.98億；同年3月12日賣超549.37億，第五名則是2020年3月9日賣超545億。