台北市長柯文哲即將卸任，他7日回想起2018年競選連任時辦公室被北市建管處抄掉、在公園辦活動挨罰，認為這是法治的開始，還提到政績會慢慢讓大家感受到，除了社會住宅、市場陸續完工，還有財政紀律比中央好太多了，痛批中央在疫情期間編列特別預算8400億，疫苗竟然送的比買的還多。

柯文哲今接受Yahoo TV節目專訪，被問到8年為北市留下什麼，他指出，鄰里交通改善計畫讓台北市每10萬人口車禍死亡率，只有台南的4分之1，很有效但民眾看不出政績，他的政績慢慢會讓大家感受到，包括社宅、市場陸續完工，還有財政紀律好太多了，執政8年的前5年還570億，後3年零舉債，疫情期間中央特別預算8400億，說到這他就火大，8400億竟然疫苗送的比買的還多，錢是用去哪裡，北市這2年沒有編特別追加預算，只是原本的錢挪來挪去。

至於歷史定位，柯文哲認為，台北還是一個比較文明的城市，公開透明、貪汙案很少，慢慢時間久會感受到，最重要的是公開透明的政治文化，還有首長10職等以上必須投票，他要的人大家不同意，還是不會用。

柯文哲說，2018年參選連任，競選辦公室被建管處抄掉，在公園辦競選活動被罰款，選連任的市長竟被建管處抄掉，這是法治的開始，其他縣市不可能，不過，後來因為法律常常訂在那沒有用力規範，後來依實際狀況修改法令，法治是很重要精神，這東西老百姓聽不懂，但時間久了效果還是會出來。