客房泡湯輕食專案，90分鐘體驗價3000元起， 內含蘊式木盒點心組。（蘊泉庄提供）

喜歡隱密氛圍的旅客可在房內養生湯池泡湯。（吳娮翎攝）

看好輕旅行市場，蘊泉庄溫泉度假飯店即日起至3月31日推出「歡喜親子遊專案」，2位成人入住，即免費招待2位孩童，平日每晚1萬500元起，住宿期間還可體驗館內DIY活動。

飯店設置「親子童玩間」，全區以自然原木風格呈現，規劃有小超市、木工坊、廚房餐廳、溜滑梯、騎乘小車及小圖書館空間，打造一座彷彿北歐城市裡的小社區，讓小孩在此盡情放電。蘊泉庄執行長盧碧蓮表示，「親子童玩間規劃多種遊憩設施，適合各年齡層的孩童，親子可一起互動投入角色扮演遊戲，寓教於樂。」飯店落實防疫措施，客房內有獨立空調系統、備有窗戶可維持空氣流通，另在電梯出入口與親子童玩間也增設了「飛利浦UV-C上層空氣消毒燈」，提供公共區域的空氣消毒，保持潔淨清新的空氣。為了減少接觸，住宿期間早餐由專人送至房內，讓旅客享受安心無虞的休憩空間。

親子童玩間全區以自然原木風格呈現。（吳娮翎攝）

館內DIY活動有多種活動提供選擇 。（吳娮翎攝）

天氣乍暖還寒，忽冷忽熱的時節適合泡溫泉，蘊泉庄的「琥珀黃金泉」泉質來自大屯山脈火成岩區，色澤呈琥珀香檳色，擁有礦湯特質與海洋礦鹽精華，集硫磺泉（膚之湯）、碳酸氫鈉泉（美人湯）、鹽物泉（瘦身湯）三大名湯之大成。日式禪風流淌的「沐天澤」大眾裸湯，靜謐且幽靜，浸沐於溫潤泉水中洗滌身心。

喜歡隱密的泡湯氛圍也可選擇在客房裡享受泡湯樂趣，飯店每間客房皆備有養生湯池，另設置養生SPA浴座，坐著就可以享受水療體驗，舒緩緊繃的身體。飯店亦提供1日遊的旅客，客房泡湯體驗價，客房泡湯輕食專案，90分鐘體驗價3000元起，內含蘊式木盒點心組，訂房可洽02-2622-7888，或至官方網頁(www.yunestatehotel.com)。