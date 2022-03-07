針對烏克蘭局勢，大陸外交部長王毅今（7日）在大陸兩會記者會上，就防止烏克蘭出現大規模人道主義危機提出六點倡議，並表示，中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

王毅表示，陸方已多次闡明在烏克蘭問題上的立場，始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直獨立自主地作出判斷、表明主張。他稱，應該看到，冰凍三尺非一日之寒，烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜，解決複雜問題，需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。陸方認為，要化解當前危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

王毅說，當前，國際社會應聚焦勸和促談和防止出現大規模人道主義危機兩大問題繼續努力。陸方在勸和促談方面已做了一些工作，一直同各方保持密切溝通。衝突發生第二天，大陸國家主席習近平應約同俄國總統普丁通話時，就提出願看到俄烏雙方儘早和談，普丁也作出積極回應。俄烏雙方已經談了兩輪，希望即將開啟的第三輪談判能取得新的進展。陸方認為，形勢越緊，和談越不能停止；分歧越大，越需要坐下來談判，陸方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願在需要時與國際社會一道開展必要的斡旋。

王毅就防止烏克蘭出現大規模人道主義危機提出六點倡議。一是人道主義行動必須遵守中立、公正原則，防止將人道問題政治化；二是全面關注烏克蘭的流離失所者，幫助其得以妥善安置；三是切實保護平民，防止烏境內出現次生人道災害；四是保障人道援助活動順利、安全展開，包括提供快速、安全、無障礙的人道主義准入；五是確保在烏外國人安全，允許其從烏克蘭安全離開，並為其回國提供幫助；六是支持聯合國在對烏人道援助方面發揮協調作用，支持聯合國烏克蘭危機協調員的工作。

王毅表示，陸方願為克服人道主義危機繼續作出自己的努力，中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。