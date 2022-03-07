現代人工作聯絡、生活溝通幾乎都靠通訊軟體LINE，但當群組越加越多，久了又沒在用，想退出又怕尷尬該怎麼辦。有網友就分享一個方法，只要改個人名稱跟大頭貼，就能低調退出群組不被發現。

目前LINE退出群組時都會顯示「xxx已退出群組」，並沒有提供默默退群，不引發議論的方法，但有網友在論壇分享一招不被人發現退群組的方式，就是將LINE個人檔案中的姓名改成「unkown」或「不明」，再把個人大頭貼移除，或是換成單純背景底色的圖案，這樣就能退群組時不引起關注，也不會知道是誰退出，退出後再把名字和大頭貼換回來就好。

進入LINE個人檔案，把姓名改成「unkonwn」、大頭貼拿掉，就能在退群組時不被發現身份。(莊楚雯翻攝)

但這種退LINE群組的方式只限於人數多的大群組，若是10人以下的小型群組還是可能一退出就被發現，效果不佳。

另外，如果是休假不想被打擾，也可以到LINE的「個人檔案」，點大頭貼選擇「開啟相機」，下方就會出現文字、照片、影片的選項，只要點文字接著輸入「休假」或「休」當大頭貼，就能讓大家知道在休假中不想被打擾，就能避免收到工作訊息，安穩睡覺。