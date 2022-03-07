俄烏衝突讓各界對於兩岸之間的關係更為關注，國民黨立委陳玉珍指出，若台灣真的要開戰，全民皆兵是一回事，到時所有的事情都要停下來，而不是只有某一部份人去打仗而已，感嘆說「真的想問政府，若真的要走到戰爭備戰這一步，我們真的準備好了嗎？期盼和平共處真的錯了嗎？」

陳玉珍今（7）日在臉書表示，過去因為戰火的關係，金門許多鄉親被炸死、截肢，也有人被迫當兵負起守衛國土的責任，如今要求政府應予補償，卻被人說是「錢坑法案」，且同樣因為戰火的關係，金門比台灣地區實施更長的戒嚴時期，「但談到轉型正義時，卻都忘了金門轉型正義的期待。」

陳玉珍昨日也在《少康戰情室》說，若這個政府真的沒有避戰，甚至還把想避戰的人扣帽子，那除了教召要確實做之外，甚至還應該要全民皆兵。

除此之外，陳玉珍指出全民皆兵是一回事，打仗的時候是所有的事情，包括金融業等等什麼都要停下來，「那我們要不要做這樣的訓練，這個事實上是要思考的」。

陳玉珍說，如果真的有可能打仗，不是只有某一部份400、500人去而已，是所有人遇到空襲警報的時候要停下來，不是萬安演習只要把車子停下來就好，「所有的事情都必須停下來，我們準備好了沒？我們的人民準備好了沒？」