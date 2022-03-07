交通部民航局今日於疫情記者會中宣布，即日起防疫計程車載運入境旅客後，完成車輛清消、通風及靜置30分鐘以上，可載運一般旅客，北市聯醫中興院區整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，只要徹底清消，靜置多久其實沒差，真正要注意的是氣溶膠殘餘的問題，提醒民眾搭小黃把車窗搖下來旳，能降低染疫風險。

姜冠宇今（7）日於個人臉書粉專指出，防疫計程車要混載一般旅客，靜置幾分鐘其實都沒差，因為確實清消完畢，很快就可以載客，但是封閉的車廂在空調環境下，可能會有氣溶膠殘餘的問題，「以後搭乘可能都要搖下車窗」。

姜冠宇在留言處也補充說明，未來不論是公共場域或大眾運輸，只要往通風面向去思考，即便多人使用，也能降低病毒傳播的風險。

至於開放防疫計程車混載一般旅客的原因，交通部民航局副局長方志文說，當初是為了配合春節檢疫專案，因應國際線入境旅客數量增加，為了風險控管，才禁止機場防疫車隊載運一般旅客，但目前春節檢疫專案已結束，且包括是車輛、駕駛及旅客接觸部分都有強化防疫，因此開放混載。

疫情指揮官陳時中也說，落地採檢實施後，很大一部分確診者，都是在落地後被隔離開，所以搭乘防疫計程車的都是做完深喉唾液採檢的，且現在防疫計程車帶病毒、染疫的可能性，與過去相比比例已大幅降低，防疫計程車現在對清消也都有經驗，風險也都降低，才會開放。