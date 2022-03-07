螺絲大廠世豐(2065)公布2022年2月合併營收達1.81億元，年減13.42%、月減27.46%，單月營收失守2億元關卡、創19個月低點。累計2022年1至2月合併營收達4.30億元，由於去年同期主要客戶加大急單拉貨力道墊高整體比較基期，使得今年前2月營收年減2.96%。

世豐周一股價收跌1.49%報52.8元，5日線告失，仍較盤中跌幅收斂。

世豐表示，近年集團戮力深化DIY居家裝修及建築工業領域螺絲產品改良研發升級，並積極拓展美洲、歐洲等地區業務表現，為進一步提升集團螺絲生產效率及保持良好訂單出貨排程，已完成旗下永安廠烤漆、噴頭等生產產線遷移至橋頭廠區，不僅對目前整體訂單出貨不受影響，隨著完成產線遷移有助於創造集團螺絲後段製程達到集中生產管理、縮短物流時間，有效發揮協同重要外部供應合作夥伴產能資源，提升整體螺絲產品生產管理彈性之效益。

近期歐盟將對中國進口的不鏽鋼扣件以外的特定鋼鐵扣件，如木螺絲(不含方螺絲)、自攻螺絲、其他帶頭螺絲與螺栓(不含固定鐵路軌道建築材料的螺絲和螺栓)及墊圈，課徵22.1%至86.5%的反傾銷稅。世豐指出，集團近年來不斷深化歐洲市場業務拓展、業務接單能力，帶動歐洲客戶詢價意願提升，此外，憑藉世豐旗下螺絲製程皆符合客戶環保製程要求、並具有各國產品專業認證及旗下「長尺寸木結構螺絲」的德國ETA認證，為擴大歐洲地區業務，帶動白鐵鑽尾螺絲、BOLT螺栓等新產品導入，提高螺絲產品於建築結構、使用材質等附加價值的提升，有助於創造集團整體營運正面效益之挹注。

世豐螺絲發行國內第二次無擔保可轉換公司債係由富邦證券主辦，本次總面額為新台幣6億元整，每張面額10萬元整，共計發行6000張。依法保留承銷總數之15%，其中660張由主辦承銷商富邦證券自行認購、240張由協辦承銷團認購，其餘5100張採競價拍賣方式辦理公開銷售。競拍底標價為101元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過510張，每人最高得標張數合計不超過510張。此次投標期間為2022年3月7日至3月9日共三個營業日，可轉換公司債預計於2022年3月22日在櫃檯買賣中心掛牌。

富邦證券資深副總吳春敏表示，世豐螺絲本次募集資金作為充實營運資金及償還銀行借款，所募得資金將有助於增進長期資金穩定、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力。此次世豐螺絲CB 2(20652)以轉換溢價率114.24%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為61.0元，其發行期間為3年，3年到期以面額贖回。