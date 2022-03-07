外交部宣布首批捐贈1億烏克蘭善款。（崔慈悌攝）

援救烏克蘭捐款專戶破3億 外交部宣布：先撥1億助難民

俄羅斯攻擊烏克蘭，讓大批烏克蘭人流離失所，外交部日前成立捐款專戶，5天即募得3億多元新台幣，外交部長吳釗燮今天宣布，將把首批1億元約350萬美元善款，透過駐外館處撥入烏克蘭政府指定專戶，即日起也將接受物資捐贈，將優先送往接收大批烏克蘭難民的斯洛伐克。

外交部今天舉行賑災烏克蘭記者會，吳釗燮與立法院副院長蔡其昌、波蘭駐台代表高則叡等人共同出席。

吳釗燮表示，今天大家聚集在此，這個簡單的動作卻具崇高良善的意義，俄羅斯發動侵略，造成烏蘭人流離失所，最近戰事升高，大批烏克蘭人被迫逃離家園，我們聽到台灣人民強烈的聲音，都很關心烏克蘭狀況，並表示「我要幫忙」，因此政府立即採取行動。

他說，外交部從三月二日起透過賑災基金會成立烏克蘭捐款專戶，5天就湧進3億元新台幣左右的善款，為快速提供烏國人民即時的安置和協助，將透過我駐波蘭大使，以及烏克蘭駐台灣大使將這筆善款能即時交到烏克蘭人手中。

吳釗燮表示，外交部宣布將從專戶中先撥第一批善款1億新台幣、350萬美元，將透過駐波蘭代表處直接捐贈給烏克蘭政府指定的賑濟難民專責單位，幫助烏克蘭人共度難關。

外交部也宣布今天起為期12天，將收集各界捐贈的物資，外交部會優先安排送到接受許多烏克蘭難民的斯洛伐克。他說，烏克蘭人民奮戰不懈的精神讓同樣受到威權壓迫的台灣人民受到鼓舞，相信很多人此刻會跟他一樣說「我是烏克蘭人」。

蔡其昌則表示，看到媒體鏡頭照到烏克蘭的婦幼時，做為父親的他特別感到難過，台灣人將心比心，都能感受到戰爭對人民的傷害，因此短時間內能收集到這麼多資源援助烏克蘭難民。希望透過這次的捐助，讓善的循環能夠延續下去。

波蘭駐台代表高則叡則表示，俄國入侵烏克蘭是二戰以來人類面臨的最大危機，在舉行記者會的此時，已有百萬烏克蘭難民離開家園去躲避戰火，世界上有很多組織也都在幫忙這些被迫離開家園的人民。

他強調，波蘭是國際間負責任的成員，願意接受所有抵達波蘭國界的難民，上周台灣捐贈的醫療物資已抵達波蘭，這些物資快速分配給各組織以及在波蘭的烏克蘭人民，他也代表他們感謝台灣人慷慨的捐款，「我們銘記在心，謝謝台灣！」