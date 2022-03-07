全宇-KY（4148）受到原物料出口大國俄烏衝突升溫，預期肥料原料價格將持續走揚，縮小生化複合肥與化學肥料的價格差異，帶動2月合併營收以2.13億元（功能性貨幣馬幣為3212萬元），交出年增率60.17％（馬幣年增率68.49％）佳績，淡季中衝上旺季水準。

全宇表示，2021年全年單月營收維持年增雙位數成長動能，在棕櫚油市場需求不減反增的情況下，已處於高點的棕櫚油價今年仍維持看漲，加上馬來西亞缺工情形尚未改善等多重因素影響下，均有助於種植園對全宇主力產品生化複合肥的施用意願及需求。

回顧歷年營收，第一季通常是年營收低點，然今年2月營收即站回2億旺季水準，第一季營運可望淡季不淡，在後疫情時代下，全宇除了持續不斷的進行多面向產品研發、各種作物的客戶耕耘、積極布局多元市場之外，也蓄勢待發準備重啟印尼廠的興建。

全宇進一步表示，上半年標案所需原料均已備妥，不會因俄烏戰況而對原物料進口產生影響，而下半年標案則預計第二季下旬陸續釋出，公司屆時會隨著大環境的變動進行進料及庫存管理佈局，後續將審慎觀察因應。