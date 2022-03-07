代理摩斯漢堡的安心(1259)投資位於屏東長治鄉的屏東生物科技園區，規畫萬坪基地打造專屬食品廠房，今（7）日舉行食品加工廠動土典禮。未來將全面提升食品製成及創新研發技術，擴大布局促進地方經濟發展，提供安心、健康、美味的餐點。

安心代理引進摩斯漢堡深耕經營台灣市場31年，於全台直營門市每日提供多元餐點。為加強與在地農業合作，並縮短產地製成距離、降低碳足跡並保存食材新鮮美味，公司積極籌備屏東食品加工廠建造，未來從產地到餐桌、食材到餐點全程控管，把關顧客食安。

安心屏東新食品加工廠將使用自動與半自動倉儲系統、以最新高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，初步供給全台摩斯漢堡米粄產能，並期待將台灣優質農漁產品加工後外銷全球，以產學合作發掘在地產業及人才育成，整合未來3～5年營運量能、帶動周邊產業發展。

為提供更完善優質的服務品質，摩斯漢堡MOS Order APP近期推出「MOS安心取溫馨送」新功能，摩斯會員除可用優惠價格購買各式商品，亦可輕鬆轉贈或接收分享取貨票券，讓消費者隨時、隨地、隨店在全台直營門市取貨，亦可輕鬆贈禮給親朋好友。

受三級警戒內用暫停影響，安心2021年合併營收50.34億元、年減5.76％，為近4年低點，營業虧損765萬元。不過，在業外收益跳增1.21倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.99億元、每股盈餘（EPS）3.07元，雖年減37.88％、降至近7年低點，仍維持獲利。

安心2022年1月自結合併營收4.49億元，僅月減0.01％、仍年增4.75％，改寫同期次高，目前全台門市拓增至305家。展望今年，安心聚焦6大方向展店，預期門市淨增數不低於去年的17家，並強化異業結盟、提升電商營收貢獻，預期營運可望有更好表現。