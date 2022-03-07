大陸國務委員兼外交部長王毅7日就「中國外交政策和對外關係」進行中外記者會。新華社提問近期俄烏戰火下的大陸公民撤僑情形與進度，王毅表示，近期中國駐烏克蘭使館、駐奧德薩總領館的外交人員多次深入火線，為大陸公民撤離打開安全通道，在烏克蘭各鄰國的使館也晝夜運轉、安置轉運同胞，並迅速派出多架包機，從歐洲陸續接回離烏公民。

王毅表示，目前還有些同胞由於當地局勢、個人原因仍滯留烏克蘭，強調時刻掛念他們，也隨時保持聯係，根據他們的需求提供一切可能的幫助。

王毅也表示，在大陸公民避難和撤離過程中，烏克蘭政府和社會各界給予友好協助，同時俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、白俄羅斯等國也提供寶貴支持，體現對大陸人民的深厚情誼，謹代表中方，向各國政府和人民表示衷心感謝。

另在撤僑行動中，在烏克蘭和周邊國家的華人華僑、留學生、中資機構也全面動員、互施援手，體現患難與共的傳統美德，也要向同胞表示誠摯的慰問。

王毅說，世界並不太平，看到有位大陸網友留言「我們並不是生活在一個和平的世界，但很幸運有一個和平的祖國」。他強調，外交為民永遠在路上，願用行動告訴每一位海外同胞，無論什麼時刻、無論身處何方，你的身邊有我們，你的背後是祖國。