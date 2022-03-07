平鎮高中靠著伍祐城、陽念希聯手封鎖三民高中打線，以7比0提前7局「扣倒」對手，在第4階段連4場比賽都提前跟對手說再見的姿態，達成高中木棒聯賽史無前例的4連霸霸業。

平鎮在第3階段不敵穀保家商，中斷木棒聯賽跨屆44連勝紀錄，但他們很快做出調整，第4階段起接連「扣倒」玉里、穀保、高苑，今天同樣提前7局擊敗三民奪冠。

奪下史無前例的4連霸，平鎮總教練吳柏宏先感謝桃園市政府及「張老師」張滄彬的支持，「連霸的這4年中球隊成績都滿穩定的，最感謝的就是我們的後盾，有他們的支援讓我們能安心練球，有好的訓練相信比賽內容都不會差太多。」

平鎮先發投手伍祐城相隔許久再度擔綱先發角色，今天在冠軍戰他主投6局飆出8次三振、沒有任何保送，僅被敲出4支零星安打、無失分；打者部分則以曾子祐及陳佳樂單場3安「猛打賞」最佳。

今年將高中畢業的他想投入中職選秀，「應該會出來選，但還是要跟家人討論一下，自己是滿想選的，因為有第6隊。」高中3年，球隊年年奪冠，伍祐城最感謝身後的隊友，「有他們在我身後穩定的守備，讓我投起球來更加安心。」