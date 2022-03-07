為提升獲利能力，擴大營運規模，短纖布廠冠星-KY（4439）董事長林錦茂7日指出，將進行中下游整合。收購大陸成衣廠，新建越南產線、增加柬埔寨產能，預期2023年底營收獲利陸續增加。到2025年，年營收規模將從現在的每年2.4億美元，翻倍到4億美元以上。

目前冠星主要產地集中在中國大陸及柬埔寨，產能營占約各半。

冠星指出，手中主要品牌客戶包括Adidas、Gap、Puma，近年來更已打進Nike的供應鏈，提供運動、休閒服飾品牌商短纖布。

擴大中國內需市場市佔的企圖心，冠星正進行以700萬美元收購大陸鎮江成衣廠，初期產能為每月12萬打，滿載一個月可貢獻營業額200萬美元，直指中國內銷客戶的品牌布局；林錦茂指出，此收購案不單單只是跨入成衣事業，更有跨入成衣後增加布的銷售加乘效果，該收購案預定7月1日移交，下半年即有成衣營收貢獻，為冠星的成衣事業跨出第一步，未來將以此為出發，進一步向海外發展。

另外，投資6500萬美元的越南廠新建工程，預計最快在今年第二季即可動工。冠星指出，越南廠將可在2023年底投產。

因應品牌客戶需求，冠星先前已將柬埔寨產線擴充，增加產能，冠星指出，柬埔寨新增產效也會從今年底陸續顯現。

2021年，冠星合併營收74.16億元，雖年成長37.88％；但因原物料成本上漲、海運運費大漲、疫情衝擊，營業毛利率及獲利均較2020年衰退。

林錦茂指出，手中訂單能見度已到年底，隨著第一季在手訂單優於上季及去年同期，加上漲價效益發酵下，毛利率也將脫離去年第四季的谷底表現，回到疫情爆發前的平均水準，整體營運將顯著回溫。第二季將邁入旺季，營運可望進一步向上。