前民進黨立委郭正亮今接受專訪。（震傳媒提供）

前副總統陳建仁入黨被點名是綠營參選活棋，前民進黨立委郭正亮今接受專訪時直言，這是為了要給副總統賴清德增加不確定性，不能讓賴清德太早認為自己是接班人，否則會有很多勢力竄出頭，而蔡英文總統之前說「民主沒有接班人」，就是針對賴清德。

郭正亮表示，是不想讓賴清德太早定於一局，因為蔡英文在2022年5月20號後，任期剩最後2年會成為「跛腳總統」，如果太早讓賴清德認為自己是接班人，會有很多勢力竄出頭。

對於蔡英文之前曾說「民主沒有接班人」，郭正亮直言，這就是為了讓賴清德知道，還是要有一定的競爭與不確定性，但陳建仁是否真的會出來選，還很難說。

郭正亮表示，其實當年為了黨內整合避免出錯，陳建仁被換掉副總統，許多英系的人到現在還是憤恨不平，「包含我自己在當立委時也是」，而蔡英文可能也會覺得有點不好意思。

對於日前民調顯示陳建仁在台北市的支持度高於衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍，郭正亮表示，陳建仁年過70，而且還當過副總統，「你說要他選台北市長？」，台北市民對市長的年紀還是有一定的要求，並坦言自己支持林佳龍。

對於新北市市長侯友宜是否角逐2024，郭正亮直言，「他在掙扎」，因為出來就不能不當選，他在考量他足不足以當選，他強調，勢要自己創造，不要老是想讓黨幫你創造，婆婆媽媽、扭扭捏捏的，「就像國民黨立委蔣萬安到現在還不承認自己要選，明明就是要選還在那邊」。