春源鋼鐵董事長蔡錫奇，2013年投資1.3億元向基泰建設購買「基泰台大」豪宅，但房價卻按預期上漲他憤而提告；台北北方法院認為不動產投資均有風險，且無法證明有詐欺犯行，判決基泰建設總經理馮先勉及2員工無罪。

蔡錫奇指控，他當時原本不想買基泰台大，是因基泰銷售人員不斷遊說，並找來吉利公司出面，保證願協助找房客出租，且3年內隨時可以原價買回，他才買下17樓1戶與車位，雙方簽約時，除他及吉利公司外，基泰也以見證人身分承諾協助吉利履約。

但後來房價下跌，蔡損失數千萬元，想找吉利履約買回房子，但吉利、基泰公司均未回應，蔡控告詐欺。

台北地院認為，不動產常因價格波動而引發糾紛，此等風險因素，亦為蔡錫奇所應知，而吉利公司、基泰建設公司在2016年未按時履行協議書之約定，更與國內外政經環境等各種因素而造成雙方不可控制的房地價格漲跌有重大關聯。

北院指出，本案既無足夠事證可認吉利公司自始即無資力或無意願履行買回約定，亦不能證明馮先勉等人有施用詐術使蔡錫奇取得價值不相當之本案房地，不能僅以吉利公司未按時履行協議書買回約定，即認馮先勉等人詐欺，判決無罪。