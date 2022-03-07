台南市長黃偉哲上任後，積極配合中央政策推動社會住宅，2024年前全市已動工的社會住宅將高達6480戶。（洪榮志攝）

台南市政府以公辦都更方式取得社會住宅又有斬獲！基地面積約1863坪的北區中興新城土地都更案，7日由市長黃偉哲與得標廠商代表完成簽約，市府將透過都更容積獎勵方式，取得約114戶社會住宅，可節省公帑大約10億元，預計明年動工，2027年完工。

市府都發局長莊德樑表示，北區東興段926-1、925-3、911-1及911-5地號的中興新城為國有土地，基地位於北區東豐路、前鋒路、小東路及鐵路所圍地區，土地面積約6158平方公尺。由於基地緊鄰成功大學及台南公園，未來可透過鐵路地下化後西側的公園道，串連周邊的商業、文化與休閒生活設施，成為文化綠意的生活區。

莊德樑還說，此案為市府透過公辦都更方式取得社會住宅的第6案，預計規畫12至23層大樓，將近544個住宅單元，得標廠商中德建設公司還將提供經費，完成公設開闢及申請銀級綠建築及無障礙標章。

都發局指出，儘管台南市民的自有住宅比率高達88％以上，但市長黃偉哲上任後，仍積極配合中央政策推動社會住宅，直到去年全市的社會住宅已有1178戶動工，2024年之前動工的社會住宅更將高達6480戶。