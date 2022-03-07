立法院於去年三讀通過《道路交通管理處罰條例修正案》，明定警察機關得不再受理紅黃線臨停檢舉，但因行政院遲遲未公布施行日，造成仍有國人在法律三讀通過超過兩個月，仍因臨停紅線穿雨衣遭檢舉挨罰。國民黨立委萬美玲認為這是行政院怠惰，卻是國人權益受損，因此她將提案修正《中央法規標準法》，行政機關最遲應於兩個月內完成公布，逾期仍未公布，則自動生效。

萬美玲指出，立法院於去年12月7日即三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，限縮檢舉達人檢舉權限，明定非對交通安全有危害性的違規，警察機關得不再受理，例如紅黃線臨停，且此修法總統府也於去年12月22日公布，只待行政院公告施行日，但行政院在總統府公布後，已經超過兩個月仍未公告施行日期，致使新修正的法律至今仍未有效力，造成有民眾只是紅線停車穿雨衣卻仍遭到檢舉受罰，不僅影響民眾權益，更是藐視國會。

萬美玲表示，立法院三讀通過之法律修正案，在立法院審查時，行政院可以對修法內容充分表達意見，即便法律修正案在立法院完成三讀通過後，行政院也可於10日內提起覆議，顯示任何法律修正，都已經充分尊重行政院，如果行政院在法律三讀通過且總統府也已公告後，仍遲遲不公布施行日期，那就是行政怠惰。

萬美玲說明，現行「中央法規標準法」只規定如授權行政院施行日之法規，由行政院公布的施行日才開始有效力，等同即便立法院三讀通過且經總統府公布之法律修正案，如果有授權行政院訂定施行日，只要行政院不公告施行日，新修正的法律將沒有任何效力。

對此，萬美玲除要求行政院應盡速公布新修正的「道路交通管理處罰條例」施行日外，同時為了避免行政怠惰，影響人民權益，萬美玲也將提案修正「中央法規標準法第十四條」，明定法規授權行政院公布施行日期者，最遲應於兩個月內完成公布，逾期仍未公布，則自動生效，避免未來繼續發生因行政怠惰影響國人權益的事情。