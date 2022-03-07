火災起因疑似有人縱火，據了解，檢方目前已拘提鄭姓租客到案，正進行訊問釐清案情。（陳淑芬攝）

台中市中區興中街一棟7樓集合住宅6日發生6死6傷的火災慘劇。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠今天指出，專案調查部分，檢察官今日上午到火災事故現場進行勘驗，以了解相關火災事故發生相關位置及相關毀損狀況？以釐清相關事證，跟警方傳訊相關涉嫌人來釐清整個案情。

媒體詢問八樓發現有動物屍體，證實是一具女屍？主任檢察官卓俊忠說，八樓遺體外觀無法辨識，但可確認是女性，從她住宿位置應是40幾歲的女性，確認死亡人數還是6位；不是動物屍體，因身材比較嬌小、確認是女性。

相關起火點及起火因素？卓俊忠指出，目前起火點及火災發生原因？由台中市政府消防局火調中心來調查報告，釐起起火點及起火原因會做一個調查報告說明。

有關於房東部分？卓俊忠說，檢察官目前以涉嫌人部分來了解訊問，到底房東的行為，從現場堆置物品有沒有阻塞到住戶逃生；通道部分造成死亡的原因，或公共危險部分，檢察官會去做了解？

媒體詢問如果確定堆置廢棄物置人於死？會不會追究相關公務人員瀆職部分？卓俊忠表示，公務人員有沒有涉及不法或瀆職部分，檢察官再做進一步了解。

造成6死6傷的火警，是否有人縱火？目前是否有拘提嫌犯部分嗎？卓俊忠指出，目前檢察官對涉嫌人有開立拘票。知道身分，本身涉案程度部分到底情況如何？檢察官會在警方訊問後，做進一步了解是否涉及縱火的刑責。

就房東之前被依公共危險送辦？目前案件偵查進度？卓俊忠強調，房東去年底、今年初有涉嫌違反廢棄清理法部分，環保局及警察局函送、移送還在偵辦中？ 房東是否涉及公共危險有無過失致死部分？檢察官會一併進行了解調查。