大漢溪左岸自行車道為往返桃園的主要道路，其中鶯歌環河路、二甲路口自行車道卻有車道坡度過陡的問題。為了改善使用環境，高灘處著手調整坡度，並在沿路架設欄杆、夜間照明，欄杆維護民眾安全。（高灘處提供）

大漢溪左岸自行車道為往返桃園的主要道路，其中鶯歌環河路、二甲路口自行車道卻有車道坡度過陡的問題，對於身障人士或需助行器具長者而言，格外費力。為了改善使用環境，高灘處著手調整坡度，並在延路架設欄杆、夜間照明，欄杆維護民眾安全。

新北市大漢溪左岸自行車道延途行經多處河濱公園，因此有不少民眾騎乘自行車路過，而該處也是身障團體騎乘手搖自行車通過的必經路線，不過鶯歌二甲路自行車道有處陡坡，因坡度落差大，造成許多身障人士、長者的不便，民眾需要費盡力氣才能爬升而上。

高灘處接獲民眾反映後，斥資178萬元，實施改善工程，將接近30度的陡斜坡拉緩，並沿路設置欄杆、路燈，落實無障礙設計。

除了改善陡坡環境外，市府也爭取1250萬元前瞻經費，欲改善車道過窄問題。高灘處指出，大漢溪左岸新海橋至大漢橋，因車道不足3米寬，會車時常有擁擠碰撞情形，為了改善騎乘環境，近期已進行改善工程，除了將車道拓寬外，也將欄杆同步更新。

高灘處表示，三重環保公園起至21號越堤道的800公尺車道將拓寬至4米寬，另外原先自行車道照明光源都是來自重新堤外便道的道路路燈，民眾也有反映照明不足，因此將連帶新增專用自行車道照明燈具，不再與重新堤外便道共用路燈，預計5月完工。