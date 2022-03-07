韓國三星電子7日表示，由於俄烏衝突不斷導致全球物流嚴重大亂，以及匯兌不穩，故暫停出貨至俄羅斯。

在西方各國陸續對俄羅斯實施一系列制裁後，包括全球最大的貨櫃輪業者馬士基，也停止送貨至俄羅斯。同時，地緣政治風險加劇下，俄羅斯貨幣盧布最近暴貶至歷史新低。

三星指出，位於莫斯科西南部卡盧加(Kaluga)的電視工廠雖正常作業，但若目前動盪情勢一直持續，隨時可能會被迫暫停生產。

事實上，這家韓國科技大廠正面臨愈來愈大的壓力，被要求中斷與俄羅斯之間的業務合作，因抗議俄軍大舉開進俄羅斯。日前，蘋果和微軟等科技業者表示，將暫停在俄羅斯新產品銷售和服務項目。

上周，烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov曾給三星副董事長Han Jong-hee一封公開信，希望三星能堅決地切斷與俄羅斯的關係。烏克蘭政府要求三星暫停在俄國的各項服務，包括三星行動支付以及販售電子商品等。

三星現在很頭疼，因為在俄羅斯苦心經營了近30年。而且，2011年至2016年，三星還一度被評為俄國民眾最喜愛的品牌。根據德國市調機構Statista統計，三星在2021年還是俄羅斯最受歡迎的行動裝置供應業者，市占率約26.6%，蘋果則緊咬在後。

烏克蘭政府認為，三星若中止在俄羅斯商業活動，將可激發當地年輕人以及反戰人士的心，阻止俄羅斯大舉入境烏克蘭。

由於茲事體大，三星尚未正面回應。前兩天，三星表示基於人道主義，將捐贈600萬美元給烏克蘭難民，其中包括100萬美元的消費性電子商品。