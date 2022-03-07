38婦女節將至，金管會7日建議女性在忙於家庭與工作之餘，亦不要忘了強化自身保障、定期檢視保單缺口，亦可考慮女性專屬保單，但金管會提醒女性保戶投保時要注意六大點，即保單內容及給付條件、疾病定義、投保年齡限制、除外責任、保單等待期及是否有能力負擔保費，以免投保後衍生爭議。

隨著時代進步，女性的獨立性與經濟自主性提高，不少女性身兼多職，既是職場上的女強人，也是家庭裡的好女兒、好老婆或好媽媽，金管會提醒婦女在忙碌於家庭及職場之餘，別忘了定期檢視自身保險保障缺口，除投保一般人壽、傷害險（即意外險）、健康險（即醫療險）或年金保險外，也可適時投保專屬女性的保險商品，為自己規劃更完整的保障。

金管會指出，目前市場上推出女性相關的保單（如俗稱的婦嬰險、女性專屬癌險）與一般的醫療險不同之處，在於此類女性保單保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定的併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎或女性好發癌症等，各家保險公司設計的保險商品內容不同，女性民眾可視自身需求選擇投保。

由於保單各家設計不同，尤其醫療險保障內容更多元，同樣名稱各家保險公司保障及給付項目可能大不同，因此金管會提醒消費者應在投保前注意六大點，一是確實瞭解保單內容與給付條件，即罹病的給付條件各保單可能有不同規定；二是各類疾病名詞定義，有些保單會註明重症或相關疾病確診的定義；三投保年齡限制。

四是除外責任範圍，即有些是保單不給付的項目或行為；保單等待期間天數，即保單投保後未必立即生效；六應針對女性專屬保單的特性，瞭解自身有無家族病史、能否負擔保費等。金管會提醒消費者在投保前可向保險公司索取保單條款樣張，充分暸解要投保的保單內容後，慎選最適合自己的商品，以避免日後衍生爭議。