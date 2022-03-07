2021年怡安（Aon）巨災報告出爐，2021年巨災損失包括全球天氣、災難相關經濟損失為3,430億美元，比2020年巨災經濟損失高出15％，是史上第三高的年份，只有38％有保險覆蓋。

怡安（Aon）2021年巨災報告指出，全球天氣、災難相關經濟損失為3430億美元是史上第三高的年份，2021年全球巨災保險市場損失也高達1300億美元，是五年內全球保險損失第四次超過1,000億美元，去年大型天災高達401件。在2021年的損失中，從未投保的保障缺口達62％；至於亞洲巨災的經濟損失達720億美元，保險只覆蓋了9％的經濟損失。

值得留意的是，怡安（Aon）在2021年天候及巨災的統計報告中指出，值得注意的災難事件的數量略有減少，但事件的嚴重程度與經濟損失卻在增加。氣候變化的日益嚴重，近年來陸續出現創紀錄的極端溫度、降雨和洪水、乾旱與野火、迅速加劇的熱帶氣旋（颱風）和對流風暴及嚴重的暴雨。

隨著災難性事件的嚴重性增加，怡安風險管理集團表示，評估和最終為這些風險做準備的方式不能僅僅依賴於歷史數據。除了需要人工智能和預測模型等技術發展和運用，協助政府的防災政策和企業做出更好的商務決策，使它們在面臨相互關聯且波動加劇的頻繁風險時更具彈性。

怡安表示，企業在擬定永續發展的策略，加強面對ESG的風險，都避不了因為氣候因素造成四大面向的威脅（勞動力安全、財產風險、責任、社會經營），企業商務發展及風險管理的必要因素，其對供應鏈所造成的影響和管理成本，更是企業在這幾年面對的最大痛點。

在企業規劃ESG風險及計畫中，必須重視其環環相扣的關聯性，公司在評估其氣候風險時，除了一般財產險所觸及的商業火險、地震和颱風外，怡安風險管理集團建議各企業之後應評估和披露類似下列各項：

舉例來說，一、不符合ESG標準的公司，可能面臨資金獲取管道減少或資金成本增加的問題。二、氣候變化相關的訴訟風險增，法律風險不可低估。三、各政府正尋求避免氣候災難，預估影響公司運營方式的法律和政策將會增長，因此，要更留意監管風險。四、全球轉向綠色經濟，各公司可能面臨轉型風險如原材料成本增加，或對新技術進行更多投資。五、2021年12月爆發的龍捲風等災難性事件，凸顯了環境和社會風險，如果沒有強有力的高階（比方董事會級別）監督，幾乎不可能成功管理環境和社會風險等等風險。