台灣養豬頭數最新調查顯示，國內養豬場數再創新低，小型養豬場豬農離牧潮問題日趨嚴重。國民黨智庫，財團法人國家政策研究基金會認為，背後最大的問題在於我國豬肉出口受挫。國政基金會質疑，蔡政府全力為美國萊豬與日本核食護航，即使有安全疑慮，也堅持要開放進口，反觀我國豬肉至今仍無法出口美日，政府官員卻不敢要求二國解禁。

國政基金會表示，依據農委會的出版的《養豬頭數調查報告》，1997年台灣豬出口量27.2萬噸，金額15.5億美金；其中絕大多數都是銷往日本，當年出口量達26.9萬噸，金額達15.4億美金，曾為全球第二大豬肉出口國。無奈於1997年3月爆發口蹄疫，至少撲殺了385萬頭豬，農委會推估，整體經濟損失達到1700億以上。許多豬農從此退出市場，截至2021年11月底，我國毛豬飼養場僅剩6308 場，毛豬在養總頭數 547.2 萬頭。

國政基金會指出，2020年6月16日世界動物衛生組織（OIE）終於認定，台灣為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」，生鮮豬肉已可重啟外銷，逐漸打開南非、新加坡等國出口市場。但是過去最大的出口市場日本，至今仍無法出口。

國政基金會表示，農委會為推動台灣豬肉出口，一年前還宣布成立「百億養豬基金」，4年中程計畫經費高達新台幣128.3億元。然而，去年出口量卻不增反驟減，由2020年的1664公噸，2021年下滑至66公噸，年成長率竟達-96％，直接打臉農委會的輔導措施。

國政基金會表示，台灣豬肉品質極佳，肉品沒有腥味，然生產成本較高，應以高階市場為主軸，日本及歐美就是最好的目標市場。面對萊豬與核食爭議，應比照國際慣例，與美國與日本進行全面的經貿談判，爭取我國最大的利益。

國政基金會呼籲，以核食開放為例，日方要求我開放福島周邊地區食品進口；我國防範豬瘟成效極佳，加上日本自身也爆發豬瘟，管制比日本還要好，我方可藉由談判，要求日本亦應恢復我國豬肉進口，並協助我加入CPTPP等。惟蔡政府卻一味的討好日本，片面解禁核食，錯失為豬農爭取權益。