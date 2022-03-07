侯友宜主持汐止王母救世宮五朝清醮建醮動土典禮。（王揚傑攝）

新北市汐止王母救世宮今（7）日舉行五朝清醮建醮動土典禮，新北市長侯友宜親自到場主持，虔心祈求王母娘娘護國佑民，讓市民過安居樂業的生活，並祝五朝清醮大典系列活動順利圓滿。

侯友宜表示，王母救世宮對汐止地區的關懷不遺餘力，去年捐贈防疫基金30萬元及防疫物資，協助市府團隊對抗疫情，無私付出的精神令人感佩。市府團隊會持續積極推動市政，讓汐止交通更順暢，貨櫃產業更興盛。

王母救世宮宮主黃英敏表示，此次建醮是為安撫各道生靈及安定人心，感謝市府支持及協助，王母救世宮將在5月14日至29日以「向下扎根、向外延伸」為主軸舉辦清醮文化季，規劃歌仔戲、布袋戲等系列活動，期盼透過傳統文化，增進信眾交流，讓年輕族群了解宗教文化。

民政局長柯慶忠表示，「做醮」是台灣民間道教信仰中最盛大、最隆重的宗教儀式之一，通常是好幾年才舉辦一次，具有祈求瘟疫不起、消除災障、永保平安等意義。感謝廟方舉辦活動於傳承在地特色文化的同時，更全力配合防疫政策，兼顧信眾安全健康。