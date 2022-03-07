台北市7樓以上老舊公寓大樓共有6085棟，其中有3803棟尚未成立管委會，報備率僅37.5％，台北市建管處將針對消防安檢不合格且未成立管委會的1025棟優先輔導。另北市府明年起下修公安申報樓層至8樓，未依法申報者將裁處6萬到30萬罰鍰，共有1萬0484棟需申報。

城中城惡火燒出老屋公安疑慮，北市配合內政部要求，盤點18處老舊複合式高風險建築物，消防安檢部分，有7處不合格，多為消防設備不符規定，4處改善中，消防局官員坦言，其中2處沒有管委會，導致無人帶頭處理、互相觀望，限期未改善將依法裁處6000到3萬元；公安項目部分，建管處說，均於今年1月22日前改善，並提報內政部解除列管。

台北市有6085棟7樓以上老舊公寓大樓，不適用1995年實施的《公寓大廈管理條例》，無法強制要求設管委會，其中僅有3803棟尚未成立管委會，管委會報備率僅37.5％。北市建管處指出，今年起，針對消防安檢不合格且未設管委會之處，先行輔導，4個月後若不願意成立管委會，將增加稽查頻率。

另外，建管處也將應辦理建築物公安申報之樓層數，下修至8層樓，其檢查項目為「直通樓梯」、「安全梯」、「避難層出入口」、「昇降設備」、「避雷設備」及「緊急供電系統」共6項。今年上半年為宣導期，下半年由專業團隊輔導初檢，明年第一季完將公安申報，未依法申報者將《建築法》第91條裁罰6萬至30萬元，限期未改善者將連續重罰，共有1萬0484棟需申報。