「很意外，做夢都沒想到，我會當上大學老師！」65歲的劉珍華，在學校擔任清潔工10幾年了，老師和學生都親切稱呼她為「掃地阿姨」。談及自己被湖南吉利職院聘為勞動教育課指導老師時，她仍難掩激動。

這位滿臉樂呵呵、常主動跟大家打招呼的掃地阿姨，學歷僅有小學四年級，在湖南吉利職院擔任清掃「門面」的工作，因為待人熱情和工作認真，多次受到表揚，優秀事蹟被張貼在布告欄上給全院師生學習。

不久前，學校看中她的熱情、認真，還有對農業工作的熟悉，決定聘請她為勞動教育課指導老師，教200多名大一新生種菜、掃地。劉珍華從副校長手中接過燙金的聘書，從掃地阿姨一躍成了大專老師，她開心表示「我喜歡這個工作」！

劉珍華原本是位農民，10年前，因為湖南吉利職院建校，她家被拆遷安置在學校對面。雖然靠出租安置房屋的空閒房間來過生活已經是綽綽有餘，但勤勞慣了的她不想閒著，因此申請學校的清掃工作，這一掃就是十年。

被聘為老師後，劉珍華儼然成了社區和學校裡的明星。她笑得合不攏嘴地說，連社區警衛都說她是網紅。副校長也誇獎她：「劉珍華老師很敬業，農業生產知識豐富，待人謙和，是我們勞動教育課最佳的指導老師。」她手把手指導學生翻地、栽苗，隨口就是種地順口溜「翻地翻得深，泥土變黃金」、「地靠人來養，苗靠肥來長」，讓所有大一新生在勞動課時都興致勃勃。