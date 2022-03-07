拍檔(3097)今年2月營收2.07億元，年增2.79%、月減28.15%。前2月營收4.97億元，年增18.64%。

拍檔董事會通過110年度合併財務報表，營業收入27.01億元，營業毛利8.53億元，營業利益1.86億元，稅前淨利1.77億元，本期淨利1.34億元，歸屬於母公司業主淨利0.94億元，基本每股盈餘1.26元，較前年的0.07元成長。公司110年度股利分派情形，盈餘分配之現金股利0.6元。拍檔董事會亦通過，於6月21日召開111年股東會，地點位於新北市新店區寶橋路233-1號10樓(公司會議室)。

從前年(2020年)疫情興起，拍檔持續往智慧零售解決方案供應商的方向前進，在亞太區結合子公司益欣資訊、麻吉數位、美麗科技與新加坡Epoint，面向餐飲零售品牌客戶，提供軟硬金服(軟體、硬體、金流及服務)，虛實融合(OMO)的一站式服務，協助餐飲與零售連鎖品牌改善顧客消費體驗、提升營運效率與優化營運成本，而疫情帶來的無接觸商機也進一步讓領導品牌積極加速數位轉型。

展望今年營運，拍檔科技表示除了因應歐美疫情後的低接觸商機，積極推廣相關軟硬解決方案外，同步會持續深化亞太地區的OMO一站式服務，協助更多亞太地區餐飲與零售品牌數位轉型以及跨國展店的相關規畫。