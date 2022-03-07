由評書家、台北曲藝團（北曲）團長葉怡均發起，打造全男子相聲團體「愛笑斯坦」，葉怡均表示，除了鼓勵演員突破傳統框架、在作品中融入時事話題，更希望用年輕人的語彙、說年輕人的相聲，發展專屬於台灣的相聲文化。

葉怡均表示，過去在說曲藝界，演員大多以個人從藝為主，沒有團體概念，北曲早年有「少兒練功房」傳承說唱藝術，培育出不少新生代相聲演員，這些台灣原生的青年演員，在曲藝前輩的帶領下修習近十年，演出與創作實力日漸增長，讓她興起創團念頭。

相聲演員黃逸豪表示，相聲這門傳統藝術，願意投入的年輕人不多，「『愛笑斯坦』成員們自幼習藝，基本功扎實，雙方合作演出時，由於勇於突破、敢說敢演，常有驚喜與火花，每次都期待看見青年演員在不同場合展現出來的化學反應，樂趣破表。」

「愛笑斯坦」成員包括洪子晏、段彥希、吳思偉、宋明翰、吳胤頡五人，其中洪子晏除了是演員也是編劇，他表示，組團之後目前已完成《時空相對論》、《豪愛笑相聲秀》、《科技「笑」年奇妙物語》三部作品，「從萃取傳統精華、揉合創新元素到全新原創，可以見到我們想打破既有的相聲世界觀、蛻變新生的歷程。」

新團體打頭陣巡演的作品選定《時空相對論》，特別的是黃逸豪也會參與演出劇中的「你抽我講挑戰秀」，共有100段相聲由現場觀眾隨機抽選，抽到什麼說什麼，考驗演員功力。演出將於3月27日在高雄文化中心至善廳、6月4日到金門縣文化局演藝廳、6月11日於桃園市政府文化局演藝廳、8月20日在台南文化中心原生劇場登場。