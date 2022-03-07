日前就在2022北京冬奧會舉行期間，北韓仍持續試射洲際彈道飛彈。對於難解的朝核問題，中國外長王毅表示，解決朝鮮半島問題，需要各方相向而行。但下一步往哪裡走，很大程度取決於美方怎麼做。王毅呼籲美國與北韓建立起基本互信，按照「雙軌並進」思路和「分階段、同步走」原則，不斷推進朝鮮半島問題的政治解決進程。

大陸十三屆全國人大五次會議將於今天（3月7日）下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，邀請中國國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

韓聯社記者提問：朝核問題似乎越來越難以解決，中方作為朝核六方會談的東道主，為重啟政治解決進程有哪些具體方案？中國政府一貫主張緩解對朝制裁，但是如果北韓進行核試驗或發射洲際彈道導彈，請問中方仍會反對加強對北韓制裁嗎？中韓馬上迎來建交30週年，但最近兩國國內對彼此的負面情緒有所上升，中方想怎樣發展兩國關係？

王毅表示，中國有句老話，治病須治本，糾錯要糾根。朝鮮半島問題的「根」，在於北韓面臨的外部安全威脅長期得不到消除，北韓的合理安全關切始終沒有得到根本解決。

王毅表示，中方認為解決朝鮮半島問題，需要各方相向而行。中方看到，2018年以來，北韓採取了一系列旨在促成對話的積極舉措，但至今沒有得到應有的回報，這不符合各方已形成共識的「行動對行動」原則，導致本已嚴重缺失的朝美互信雪上加霜，也使得各種對話提議最終淪為空洞的口號。

王毅表示，中方注意到，美方最近公開聲明對北韓沒有敵意，願意通過外交手段解決問題。但下一步往哪裡走，很大程度取決於美方怎麼做：是真正拿出解決問題的具體行動，還是繼續把朝鮮半島問題當做地緣戰略的籌碼？

王毅重申，中方再次呼籲美國採取實際舉措解決北韓的合理安全關切，與北韓建立起基本互信，同時按照「雙軌並進」思路和「分階段、同步走」原則，不斷推進半島問題的政治解決進程。中方願意繼續為此發揮建設性作用，作出應有的努力。

王毅表示，關於中韓關係，中韓兩國是有著深厚歷史淵源的友好鄰邦。中國人常說「遠親不如近鄰」。韓國也有句俗話叫「三個銅板買房屋，千兩黃金買鄰居」。今年是中韓建交30週年，30年來，中韓關係經受了各種風雲變幻考驗，實現了全面快速發展。

王毅表示，事實證明，中韓之間不是對手，而是利益交融、優勢互補、潛力巨大的合作夥伴。我們願同韓方以建交30週年為契機，弘揚友好傳統，深化互利合作，更好實現共同發展。