2022年台北市長選舉備受各界關注，一份最新民調顯示，衛福部長陳時中的支持度為33.6％，領先立委蔣萬安的30.2％，但在誤差範圍之內，台北市副市長黃珊珊支持度則是23.3％。而這份民調結果也在網路上引發網友熱議。

中華傳播管理學會委託台灣民意與政策顧問有限公司執行2022台北市選舉調查，結果顯示，如果國民黨提名蔣萬安，民進黨提名陳時中，民眾黨提名黃珊珊，如此呈現的是陳時中支持度為32.9％，領先蔣萬安的30.1％，黃珊珊支持度21.4％。

在台北市民的政黨支持度方面，民進黨29.3％第一，國民黨22.2％，民眾黨13.6％。感情溫度的反感度，國民黨最高36.3％，民進黨29.4％，民眾黨26.1％。但值得注意的是的是，民調也發現，在感情溫度的反感度部分，則是陳時中最高，達到21.4％，蔣萬安為14.3％，黃珊珊12.1％。

此事也在PTT上引發網友熱議，「笑死，蔣萬安台北選不贏我隨便你」、「萬安被KMT拖累，不過贏面還是比較大」、「台北市欸柯都只贏丁一點點了，我不覺得蔣有輸的機會」、「蔣至少比丁丁強基本上台北市不可能輸」、「連丁兩人看得出來藍營基本有60萬上下」。

有些網友則說，「時鐘去台南高雄躺著選，台北別夢了」、「身邊沒人支持陳時中耶，台北人」、「這算什麼，姚文智之前還高達90多%勒」、「姚文智當初也很穩」、「你把時中哥兩年來名言洗一次～再看看民調」、「姚文智92%，克拉克加油好嗎」。

還有些網友則表示，「選33都比另兩個好」、「什麼時候連學會都要做選民調了？」、「台北也都死忠的比較多」、「兩個直接都出來選就知道啦」。