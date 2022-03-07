新竹市藝文新據點下竹町將在本周四起推出「下竹町好日子」沉浸式劇本遊戲。（陳育賢攝）

為了將時下最夯的「沉浸式劇本遊戲」中的文化價值發揮至最大，新竹市藝文新據點下竹町與業者拉普星球合作，即日起推出「下竹町好日子」劇本殺快閃店，讓玩家換上日式和服浴衣，在百年日式老屋中，化身昭和時期人物，體驗全新的文創娛樂。

直播平台浪LIVE旗下拉普星球去年引進歐美相當盛行、俗稱「劇本殺」的「沉浸式劇本遊戲」，讓許多年輕族群趨之若鶩，為了推廣劇本殺遊戲，讓更多人體會這個新興娛樂的樂趣，拉普星球不斷致力於各種跨界合作的嘗試與開發，此次的「下竹町好日子」，就是首次以劇本殺活動結合行銷在地百年文藝古蹟的例子。

拉普星球營運副總王莉茗表示，沉浸式劇本遊戲重視文化內容的傳遞，每本劇本都有它獨特的文化意涵，此次與下竹町這樣具有歷史與故事性的古蹟建築合作，除了讓玩家彷若身歷其境，也期待能讓大眾因此對古蹟有更多的認識與尊重。

她指出，下竹町原是警察宿舍，已有近百年歷史，是典型的雙拼木造日式建築，配合下竹町的特色，特別挑選日本昭和時代背景的劇本《日日是好日》的家庭教育的劇本，自即日起至5月中的每周四、五、六下午推出「下竹町好日子」體驗遊戲。

參加的玩家將換上和服浴衣，在百年日式老屋中，由專業主持人帶領下進入自己的專屬角色，上演有歡笑、有怒罵也有淚水的家庭溫馨故事，精彩劇情結合精緻服裝與日式老屋實景，將讓玩家秒入時光隧道，置身昭和時代的日本，感受360度最真實的沉浸式體驗。

此體驗遊戲每次可讓2至6位朋友共同參與，每對男女都有不同的劇本可體驗，喜愛日本文化與沉浸式劇本遊戲的民眾可前往體驗。