俄烏愈打愈兇，美股科技股領跌，全球股市一片綠，台股狂洩3.15％，外資繼續展開大逃殺，新台幣跟著重摔，上演股匯雙挫，終場收在28.25元兌1美元、創近11個月新低，貶值1.35角，為逾一周最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量飆25.33億美元，為逾13年單日最大量。

外匯交易員表示，俄烏戰事擴大看不到出口，美股四大指數全數收黑，台股開低狂殺，靠向「萬七」（17,000點）大關，最後重跌557點至17,178點，新台幣也跟著一路下探，尤其外資賣超高達822億元，加速提款落跑，使得新台幣盤中最低來到28.299元，出口商見機不可失，也順勢進場拋匯，提供新台幣支撐。

外匯交易員認為，全球金融市場擋不住戰火摧殘，股市殺聲隆隆，外資逃難回防，擴大賣股匯出，只要雙方和談沒個譜，短線股匯市將延續大幅震盪格局，新台幣弱勢應是常態，接下來先看28.5元關卡能不能守住。