大陸國務委員兼外交部長王毅7日就「中國外交政策和對外關係」進行中外記者會。艾菲社提問是否擔心密切的中俄關係與烏克蘭危機影響中歐雙邊關係？王毅回應，中歐和中俄關係完全是兩個問題，去年中歐經貿更取得積極成果，強調中方始終從戰略和長遠角度看待中歐關係，中國的對歐政策保持穩定堅韌，不會因一時一事而改變。

王毅說明，下一步中歐雙方要辦好中國—歐盟領導人會晤等重要政治議程，加強戰略對接，拓展務實合作，推進多邊協調，深化人文交流，妥善管控分歧，攜手共同為世界多做一些實事和好事。

面對近期俄烏戰火點燃各國外交的敏感神經，王毅表示，中歐和中俄關係完全是兩個問題，中國與歐洲是維護世界和平的兩大力量，也是促進共同發展的兩大市場，雙方關係不針對、不依附、也不受制於第三方。雙方在相互尊重、互利共贏基礎上展開對話合作，為動蕩的世界局勢提供更多穩定因素。

尤其去年中歐合作取得積極成果，王毅舉例包含中歐貿易額首次突破8000億美元；去年中歐班列開行超過1.5萬列、年增率達29％，為推動國際抗疫合作，確保產業鏈供應鏈穩定、促進全球經濟復甦發揮積極作用。

王毅認為，有些勢力不願看到中歐關係穩定發展，編造所謂「中國威脅」，希望中歐雙方都對此給予高度警惕，強調中歐合作植根於堅實的民意基礎、廣泛的共同利益、相似的戰略訴求，具有強大韌性和潛力，任何勢力都不能也無法逆轉。

王毅指出，中方始終從戰略和長遠角度看待中歐關係，中國的對歐政策保持穩定堅韌，不會因一時一事而改變，並繼續支持歐洲獨立自主，也希望歐洲能夠形成更獨立客觀的對華認知，奉行務實、積極的對華政策，共同反對制造「新冷戰」，共同維護踐行真正的多邊主義。