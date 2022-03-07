台中市興中街集合住宅大火釀6死，市府指出，該棟建築地下1樓至7樓為合法申請使用，過去部分樓層一度變更為旅館，8樓則是既有違建，但內部被隔為41間套房分租，其隔間與原使用圖資是否相符？將待火場鑑識結束後會勘了解，若違規使用將依建築法重罰，另違建部分近日將專案拆除。

台中市住宅發展工程處表示，發生火警的這棟集合住宅於1986年申請使用執照，並於1997年變更為旅館使用，2019年又廢止旅館使用，其使用執照雖登記有8戶，但實際所有權人都是同一人，也沒組成管理委員會，而因其產權狀況與公寓大廈管理條例的規範不同，目前無罰則規範。

都發局長黃文彬表示，根據資料顯示，該建築的2樓、5樓及6、7樓在做為旅館使用期間，皆有依法進行公安申報，也有加強其安全相關設備；依照公安申報規定，8樓以上、未達16樓的住宅每3年必須辦理1次建築物公共安全檢查簽證及申報，該建築只有7樓高，不須公安申報。

黃文彬強調，過去該建築作為旅館使用時，4個樓層共有20間房，但6日發生大火後，才發現建物內部被隔為41間套房，其中是否有違法隔間使用情況，將依照申請圖資進行會勘，若確實違規使用，則將依建築法規定重罰。此外，該建築8樓既有違建的部分，也會以專案簽報的方式強制拆除。

住宅發展工程處強調，市府原本就針對老舊大樓的公共走廊、樓梯間辦理「台中市老舊複合用途建築物聯合稽查」，目前共列管43處公寓大廈，但這次發生火警的建築不在列管名單中。