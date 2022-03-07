台南市政府經發局編列600萬元預算，獎勵有意辦理會議及展覽活動的企業申請補助，市府經發局投資商務科長林世榮表示，考量疫情趨緩，相關管制措施逐步放寬，因此該計畫所編列的補助金額，較前年和去年增加1倍之多，希望企業能創造嶄新經濟效益。

台南市政府經發局編列600萬預算，訂定「111年度獎勵廠商辦理會議、展覽或活動及國外與本市參展申請補助計畫」，國內廠商來台南辦理國際會議、國際學術研討會、國際展覽或有助產業發展或國際行銷的活動，其場地租金、布置費、文宣廣告費及運輸費支出，可以透過這項計畫來申請補助，每案獎勵金額補助從10萬至80萬元。

林世榮表示，針對台南廠商至國外或到本市參展，也能申請該計畫補助，國外及本市參展上限分別為5萬及3萬元。企業藉著會展活動，接觸國內、外買家，有機會帶來更多訂單，也運用這個交流平台，了解相關產業發展新趨勢，拓展自己的視野。

林世榮提到，過去還沒有新冠肺炎疫情時，經發局會帶企業到國外參展，成效都非常好，為不少廠商帶來大筆訂單，如今因為疫情影響下，市府於今年3月23日及4月13日舉行全球線上洽談會，以線上視訊方式協助企業媒洽國外業者。

林世榮說，而具備展覽及會議等多元功能的「大台南會展中心」也即將於今年4月開幕，希望能與這項補助計畫雙軌並進，為台南企業拓展更多市場。