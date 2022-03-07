女星謝忻走出不倫戀後，積極地回歸演藝事業，6日卻被爆上空性感照在網路瘋傳，事隔1日，今（7日）竟又有新的一組全裸照外流，謝忻稍早之前已在臉書崩潰認了此事，並完成報案。

根據《TVBS新聞網》報導，謝忻疑全裸拍攝這組性感照，膝蓋壓在美胸前，重要點點若隱若現，加上嫵媚眼神，氛圍十分撩人。對此，負責統籌新書的好友阿樂表示照片被盜，並強調拍攝有做足保護措施，否認走光。

謝忻得知性感寫真照被惡意外洩，沉澱1天後，今（7日）在臉書首度發聲，表示過完年後開始籌備新作品，儘管以文字為主，但也投入非常多心血在拍攝圖像，「有些可能尺度大了些，有些可能根本拍得不好看，但本來就都是試造型、試感覺、試情境的毛片，也因為作品定位的關係，從來都沒有要外流出去的打算，沒想到就是發生這樣不幸的事情。」

謝忻表示這一周都在恐懼、焦慮、沮喪中度過，不明白盜用、散播照片的人居心何在，「在用力把眼淚擦乾後，我上禮拜二毅然走進了松山派出所報案。我不太懂法律，但我選擇了不姑息，讓法律來回應這樣的惡行。」

謝忻承認過往犯過錯，已付出代價並努力爬起來，「但這次錯不在我，我只能咬牙承受。也或許把眼淚擦乾的樣子才是我的樣子。我一直告訴自己，再怎麼難過也要挺直腰桿，問心無愧地向前走。」許多網友紛紛湧入鼓勵，緋聞男友王少偉也在留言區打氣：「只求問心無愧就好」。

據悉，謝忻與攝影師於3月1日下午6時至松山分局報案，指稱網路雲端硬碟遭不明人士盜用，導致謝忻個人照片外流，故報案妨害電腦使用。松山分局已於當天晚間8時許，以單一窗口轉報社后派出所接辦。

汐止分局表示，本案因涉及網路、電子設備等專業技術，故已責由偵查隊科偵小隊專案偵辦，力求迅速偵破。同時呼籲民眾若收到相關照片，切勿轉傳，以免觸法，避免造成被害者二次傷害。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。