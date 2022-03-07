溪頭螢火蟲季即將開始，接著是登山及避暑人潮，為紓解遊客集中在早上入園的情況，溪頭自然教育園區將從4月1日起，在下午3到5點推出「星光票」，並享有半票優惠，讓賞螢遊客、附近民宿旅客，可以從容享受浮生半日閒。

溪頭森林蓊鬱，原本就是縣內最熱門的風景區，近年來，登山健身風潮興起，即使在盛夏依然沁涼的溪頭，更成為民眾健行、避暑的絕佳去處，因此，每逢假日延溪公路大塞車，竹山警分局還得發動員警疏導交通，指揮卡在公路上的遊客車輛，分流到其他風景區旅遊。

溪頭營林區主任彭嘉文表示，溪頭地區停車位總共1500格，由於假日車流人潮太多，停車場往往上午就爆滿，早到的遊客車輛沒有離場，晚到的遊客就無法進入。

目前，因為疫情影響加上溪頭氣溫低，入園遊客較少，每日約3000到4000人；不過，從4月起溪頭進入螢火蟲季，屆時，將會掀起賞螢熱潮，考量賞螢都在晚上6、7點，如果購買全票入園有人會抱怨，因此讓夜間賞螢的遊客買星光票入園，減輕負擔。

溪頭夏天時人潮湧入，森林步道上摩肩接踵，比夜市還熱鬧，卻也影響遊憩品質；遊客車輛在公路上大排長龍，也造成鹿谷鄉當地居民出入不便。

彭嘉文表示，為鼓勵民眾在離峰時段入園，分散人潮及停車數量，從今年4月到10月，實施星光票優惠方案，收費對象為全票或優待票的民眾，可以在下午3到5點間，購買半票（假日100元、平日80元）入園，離場時間沒有限制。