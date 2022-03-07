英國廣播公司（BBC）報導，駭客組織「匿名」（Anonymous）宣稱已經駭入俄羅斯的國營電視台，播放烏克蘭戰爭畫面。

「匿名」在推特發文表示，駭入的電視台包括俄羅斯24台（Russia 24）、第一頻道（Channel One）以及 Moscow 24，還有俄羅斯的線上串流平台Wink與Ivi。

BBC無法獨立確認此說法真實性。

「匿名」在另一篇發文中表示，該組織發動了「匿名有史以來最大的一次行動」，並稱某些政府或許會視匿名為威脅，並發動嫁禍行動來抹黑他們，但他們只要和平，不要戰爭。