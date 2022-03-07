受惠於DRAM及NAND Flash市況轉佳，模組廠威剛（3260）公告2月合併營收31.86億元優於市場預期。

威剛公告2月合併營收月減4.1％達31.86億元，較去年同期成長13.3％，累計前二個月合併營收達65.07億元，與去年同期相較成長13.3％。威剛表示，受惠客戶需求回溫，以及DRAM及NAND Flash兩大記憶體現貨價起漲，威剛2月合併營收不受工作天數只有15天影響，仍站穩30億元以上達31.86億元，表現優於市場預期。

威剛表示，半導體供應鏈長短料問題正逐步紓解，加上DRAM現貨價自去年12月開始止跌回升，已維持近一個季度的穩健走勢，客戶對DRAM備貨也轉為積極正面，儘管2月工作天數因春節假期減少，但2月DRAM產品營收絲毫未受影響，還較1月成長至16.43億元，占整體營收比重也攀升至51.6％。

在NAND Flash方面，威剛董事長陳立白指出，鎧俠（Kioxia）與威騰（WD）的工廠產線受汙染事件後，讓記憶體空頭已提前結束。以生產時序推估，NAND Flash供貨將會在3月至5月最為吃緊，在市場預期心理帶動下，2月下旬的NAND Flash現貨價已明顯走揚。