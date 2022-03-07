玉晶光（3406）7日公布2月因工作天數減少，單月營收僅8.41億元，較上月的13.07億元減少35.69％，另相較於去年同期的6.18億元，成長36.1％，仍保有歷年同期次高的成績，玉晶光表示，雖然時序進入淡季，但對首季營運繳出年增成績仍具信心。
另累計前2月合併營收21.48億元，則較去年同期的17.46億元，成長23.05％。
展望今年首季，玉晶光表示，第一季原本就是傳統淡季，再加上2月受到春節長假影響，工作天數銳減，以致出現月減的表現，不過，仍對今年首季繳出年增成績深具信心。
玉晶光（3406）7日公布2月因工作天數減少，單月營收僅8.41億元，較上月的13.07億元減少35.69％，另相較於去年同期的6.18億元，成長36.1％，仍保有歷年同期次高的成績，玉晶光表示，雖然時序進入淡季，但對首季營運繳出年增成績仍具信心。
另累計前2月合併營收21.48億元，則較去年同期的17.46億元，成長23.05％。
展望今年首季，玉晶光表示，第一季原本就是傳統淡季，再加上2月受到春節長假影響，工作天數銳減，以致出現月減的表現，不過，仍對今年首季繳出年增成績深具信心。
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