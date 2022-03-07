近兩年因疫情衝擊，傳統市場攤商買氣受到影響，為搶搭宅經濟商機，現在就連傳統市場的肉舖攤攤，也積極轉型推出網購搶市！台中新光黃昏市場豬肉攤商鄭茂祥，疫情期間創設「小鮮肉直賣網」，主打低溫宅配到家，搶攻宅經濟商機！

68年次的鄭茂祥，從小在傳統市場長大，接手家中豬肉生意長達25年。他說，豬肉是民生用品的大宗，多年來的經驗，他看著到市場買豬肉的婆婆媽媽們，想要些什麼，他已十分了解，也知道如何幫主婦們分切、包裝、收藏豬肉。

不過，近兩年因疫情影響，傳統市場在避免群聚感染下，生意大受影響，因此疫情期間，鄭茂祥開始架構將豬肉低溫屠宰後，如何依每個部位、大小、形狀真空包裝，然後視消費市場的需求，再以全程低溫宅配方式供應。

在他的計畫進行中，首先找到台南柳營地區的牧場業者，因為他們飼養的豬隻，是從配種、生育、養殖上，以一條龍方式作業，而且飼養的配方都經過精心調配，以膳食纖維（玉米、豆渣、麥片）餵食，同時也在供水塔中放置醇分子棒，讓豬隻吸收快成長健康，肉質富含較多蛋白質及維他命B1。

「小鮮肉直賣網」，就是鄭茂祥在經營了25年的市場豬肉攤後新成立的網購品牌，也因為他有豐富的豬肉販售經驗，清楚知道一般家庭的肉品需求，將豬隻各個部位如後腿肉、里肌、梅花、五花、豬排、鼠蹊肉、白龍骨、豬肝、腰子、腰內肉、肉絲、絞肉、豬腳等等，當日現宰後即速冷凍。

鄭茂祥強調，他所供應的豬肉都經過SGS、台灣生鮮豬TFP認証，25年的傳統肉舖成立網路部門，也是希望能讓消費族群認識更多的豬肉部位，供應消費者市場品質需求，以真空包裝保存鮮度，再由冷凍專車送達消費者家。