根據內政部統計月報資料顯示，今年1月平均每戶人口數量再創新低，僅剩下2.59人，再度創下歷史新低紀錄，根據人口普查資料顯示，2020年2,357萬的戶籍人口中，有高達65.7萬人是居住海外，占比達到2.8％，這些人口部分可能因為疫情兩年沒回國而導致戶籍被遷出，因此人口數據呈現外流與每戶人口數持續下滑。

根據人口普查資料顯示，戶籍在國內但人在海外，每百人中就有2.8人，台北市官方也指出，光是疫情兩年沒回來的人口就樣高達4萬人，這些戶籍人口被遷出，導致人口減少，台北市今年的人口數有可能跌破250萬人。

人口減少、分戶與單身戶增加，也都會導致每戶的人口下滑，根據統計資料顯示，1991年台灣平均每戶有3.94人，2009年跌破3人關卡，剩下每戶2.96人，2021年平均還守住每戶2.6人，今年1月則正式跌破2.6人，平均每戶剩下2.59人創下歷史新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，家庭型態因都會化而改變，傳統大家庭模式逐漸演變成為夫妻跟小孩的家庭模式，甚至單人戶的數量也與日俱增，根據10年一次的人口普查趨勢顯示，過去三次調查，每10年父母與未婚子女型態的核心家戶，比例都減少5％，但單人家戶和20年前相比卻增加5.5％，若趨勢不變，未來10年單人家戶的比例，可能與超越父母與未婚子女的家戶比例，兩者出現黃金交叉。

根據內政部統計月報資料顯示，六都之中每戶人口最少的是台北市的2.39人，高雄市的2.43人，新北市2.47人，台南市2.62人，桃園市2.63人，台中市的2.76人，顯示都會化越高的區域，平均每戶的人口數量越少。

曾敬德指出，平均每戶的人口數量減少，也會帶來居住型態的改變，包括坪數越來越小，但希望可以過得更有品質，另外，捷運網絡等完善，也會把人口由都會區向外擴散。