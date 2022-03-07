美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日表示，美國與歐洲盟國考慮禁止俄羅斯原油進口，消息傳出，布蘭特原油期貨周一（7 日）一度暴漲18%至139.13 美元。對此，專家警告，西方切斷俄羅斯的大部分能源出口，將對全球市場造成致命性衝擊，屆時油價不排除衝上200美元歷史天價，打破2008年每桶147美元史上最高紀錄，並減緩全球經濟成長。

路透報導，布林肯表示，美國與歐盟國考慮禁止俄國原油進口，白宮已跟國會協調，推動這項禁運令。

繼俄羅斯7家主要銀行遭剔除環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統後，美歐若祭出禁止俄國原油進口措施，將是另一核彈級制裁。

據美國能源資訊局（EIA）數據顯示，俄羅斯是全球第三大石油生產國，去年提供全球10%石油供應。美國去年從俄國進口石油約占總進口量的8%，相較之下，歐盟近年來從俄羅斯進口原油高達27%。

美打算禁運俄羅斯原油消息，隨即推升布蘭特原油期貨一度飆漲18%至139.13 美元。英國衛報報導，2008年7月油價達到147.5美元歷史新高，部分分析人士認為，由於烏克蘭危機的地緣政治影響，金融風暴期間油價的147.5美元大關卡可能會被超越。

美銀首席經濟學家Ethan Harris說，如果西方切斷俄羅斯的大部分能源出口，將對全球市場造成巨大衝擊，他預估，俄國損失500萬桶石油出口，油價可能跳增至每桶200 美元，並減緩全球經濟成長。

美銀表示，大宗商品價格上周大漲，自1915年以來最強漲勢。其中鎳上漲 19%、鋁上漲15%、鋅上漲12%、銅漲 8%，而小麥期貨更暴漲60%，玉米狂漲15%。

商品價格飆漲，推升全球通膨持續增溫，本周美國消費者物價指數（CPI）估年增率達7.9%，核心物價指標為 6.4%。