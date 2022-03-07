新竹市光復高中本周末將前進台北小巨蛋，挑戰HBL高中籃球聯賽男子組總冠軍，行政院顧問鄭宏輝特別結合新竹在地美食店家，準備多樣美食為籃球隊集氣，推廣新竹美食外也鼓勵籃球愛好者加入新竹籃球運動，成就新竹在地籃球聯盟與優質籃球員。

鄭宏輝今天帶者多家新竹在地美食，到光復高中為籃球隊選手加油，讓同學們暖心也暖胃。鄭宏輝表示，籃球是高強度運動，特別用新竹美食填滿同學們的胃，要幫大家「助攻」補充體力，祝福同學們賽場上發揮百分之兩百的表現贏得冠軍。

教練陳定杰表示，市民朋友們對光復高中籃球隊寄與厚望，希望能夠藉由籃球活動團結新竹，籃球隊孩子們都很興奮，而這個周末即將迎來決賽，大家會用熱情熱血、全力以赴爭取最高榮譽。

鄭宏輝指出，光復高中籃球隊「光復籃猿」歷年來屢獲佳績，今年刷新過往成績，以預賽全勝晉級8強、首次奪下8強第1的優秀戰績，他強調，新竹在多項運動項目上擁有優秀體育人才，光復高中帶動一股「籃球熱」，鼓勵籃球愛好者加入新竹在地籃球聯盟，培育更多在地運動員，期許未來發光發熱創造好成績。